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В водах Дании возобновилось строительство "Северного потока - 2"

15:35
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Газопровод может быть запущен уже в этом году

Как следует из данных системы позиционирования судов ShipTracking, на которые ссылается РИА "Новости", в водах Дании возобновилась укладка газопровода "Северный поток - 2", занимается этим баржа "Фортуна".

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Из-за шторма и холодного фронта на прошлой неделе трубоукладчик приостанавливал работы. Сейчас же погода вновь позволяет вернуться к реализации проекта.

Ранее стало известно, что из 2460 километров газопровода уложено уже 2300. Из оставшегося - 120 километров в водах Дании и более 28 - в водах Германии.

Всего же будут проведены две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Они протянутся через Балтийское море от побережья России до Германии. Труба будет идти также по территориям Дании, Швеции и Финляндии.

Активным противником проекта выступают Соединенные Штаты. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против "Северного потока - 2", после чего прокладку остановила швейцарская Allseas.

По планам "Газпрома", "Северный поток - 2" может начать работу уже в этом году.

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