Рейс из Москвы в Минводы экстренно вернулся в столичный аэропорт

Сработали аварийные датчики

Рейс Москва-Минеральные Воды вернулся в столичный аэропорт. В самолете авиакомпании "ЮТэйр" сработала система автоматического регулирования давления.

"Пятнадцатого февраля на рейсе UT373 Москва - Минеральные Воды сработала индикация системы автоматического регулирования давления. Для безопасности командир принял решение вернуться в аэропорт вылета", - сообщили в пресс-службе авиакомпании агентству РИА Новости.

Самолет сел в Москве в 13:06, посадка прошла в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе, пассажиры и экипаж в полном порядке. Им предоставят другой самолет, который вылетит в ближайшее время.

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