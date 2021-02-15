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Рейс из Москвы в Минводы экстренно вернулся в столичный аэропорт

15:34
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Сработали аварийные датчики

Рейс Москва-Минеральные Воды вернулся в столичный аэропорт. В самолете авиакомпании "ЮТэйр" сработала система автоматического регулирования давления.
Самолет "Аэрофлота" экстренно сел в Волгограде из-за приступа у пассажира

"Пятнадцатого февраля на рейсе UT373 Москва - Минеральные Воды сработала индикация системы автоматического регулирования давления. Для безопасности командир принял решение вернуться в аэропорт вылета", - сообщили в пресс-службе авиакомпании агентству РИА Новости.

Самолет сел в Москве в 13:06, посадка прошла в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе, пассажиры и экипаж в полном порядке. Им предоставят другой самолет, который вылетит в ближайшее время.

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