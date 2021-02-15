Песков оценил идею Маска побеседовать с Путиным в соцсети

Ранее основатель SpaceX обратился к главе государства на русском языке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска, который в воскресенье заявил, что хотел бы побеседовать с Владимиром Путиным через соцсеть Clubhouse. Как отметил основатель SpaceX, для него было бы честью получить такую возможность.

"Мы сначала хотим разобраться, вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. В целом это очень интересное предложение, но надо сначала понять, что имеется в виду, что предлагается", - приводит комментарий кремлевского спикера РБК.

Clubhouse - новая социальная сеть, у которой при этом уже порядка 5,3 миллиона пользователей. Доступна она пока лишь на iOS, функций отправки сообщений и файлов еще не предусмотрено. Участники собираются в онлайн-комнатах и общаются в режиме реального времени. Другой пользователь может подключиться к дискуссии с разрешения модератора или же просто послушать ее, не участвуя самостоятельно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"