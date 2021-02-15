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Песков оценил идею Маска побеседовать с Путиным в соцсети

15:38
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Ранее основатель SpaceX обратился к главе государства на русском языке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска, который в воскресенье заявил, что хотел бы побеседовать с Владимиром Путиным через соцсеть Clubhouse. Как отметил основатель SpaceX, для него было бы честью получить такую возможность.

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"Мы сначала хотим разобраться, вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. В целом это очень интересное предложение, но надо сначала понять, что имеется в виду, что предлагается", - приводит комментарий кремлевского спикера РБК.

Clubhouse - новая социальная сеть, у которой при этом уже порядка 5,3 миллиона пользователей. Доступна она пока лишь на iOS, функций отправки сообщений и файлов еще не предусмотрено. Участники собираются в онлайн-комнатах и общаются в режиме реального времени. Другой пользователь может подключиться к дискуссии с разрешения модератора или же просто послушать ее, не участвуя самостоятельно.

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