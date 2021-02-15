Для московских больниц закупили новейшие компьютерные томографы

Новое медоборудование поднимет диагностику на качественно иной уровень

Для больниц Москвы закупили 14 новейших компьютерных томографов, контракты заключены с ведущими мировыми производителями оборудования, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что власти города делают все возможное, чтобы москвичи получали лучшие из существующих в мире технологии диагностики и лечения. По словам Раковой, новое оборудование поможет вывести на новый уровень диагностику различных заболеваний, в том числе онкологии.

"Закупки медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла позволяют нам получать технику напрямую у ее производителей и обеспечить бесперебойную работу даже при максимальной загрузке на протяжении длительного времени. А это означает, что жизненно важные обследования для пациентов будут проводиться в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью. Мы уже заключили договоры в рамках контрактов жизненного цикла на поставку 14 компьютерных томографов на 256 срезов в 2021-2023 годах, при этом в текущем году один из таких аппаратов будет запущен в городской клинической онкологической больнице №1."

Заммэра отметила, что в следующем году два новый КТ на 256 срезов получат городские клинические больницы имени Плетнева и №15 имени Филатова. А в 2023 году городские клинические больницы имени Плетнева и №15 имени Филатова.

Отмечается, что благодаря многосрезовым КТ можно проводить качественные и неинвазивные исследования сердца и сосудов для ранней диагностики атеросклероза, обоснованно направлять пациентов на хирургическое лечение и корректировать медикаментозную терапию. Быстрый и информативный онкоскрининг позволяет диагностировать ранние стадии рака и своевременно назначать специализированное лечение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"