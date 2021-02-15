В ВОЗ рекомендовали переболевшим COVID-19 привиться

Иммунный ответ у перенесших болезнь может быть недостаточно силен

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила, что прививку от коронавируса следует сделать вне зависимости от того, болел человек или нет.

"Мы знаем, что у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается иммунный ответ", - подчеркнула сотрудник ВОЗ, добавив при этом, что у некоторых переболевших этот иммунный ответ не вполне силен, так что прививка необходима.

Как объяснила Сваминатан, вакцина действует как усилитель иммунной реакции организма на вирус. На вопрос же о том, какова продолжительность иммунитета от заражения коронавирусом, Сваминатан однозначно ответить не смогла.

"Ученые все еще исследуют этот вопрос", - приводит ее слова ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"