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В ВОЗ рекомендовали переболевшим COVID-19 привиться

15:50
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Иммунный ответ у перенесших болезнь может быть недостаточно силен

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила, что прививку от коронавируса следует сделать вне зависимости от того, болел человек или нет.

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"Мы знаем, что у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается иммунный ответ", - подчеркнула сотрудник ВОЗ, добавив при этом, что у некоторых переболевших этот иммунный ответ не вполне силен, так что прививка необходима.

Как объяснила Сваминатан, вакцина действует как усилитель иммунной реакции организма на вирус. На вопрос же о том, какова продолжительность иммунитета от заражения коронавирусом, Сваминатан однозначно ответить не смогла.

"Ученые все еще исследуют этот вопрос", - приводит ее слова ТАСС.

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