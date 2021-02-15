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Появилось видео момента обрушения строительных лесов в центре Москвы

15:59
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Один человек пострадал

На Лубянском проезде в центре Москвы обрушились строительные леса. ТВЦ.RU публикует видеозапись момента падения конструкций на тротуар.

Судя по видео, одному из пешеходов удалось спастись - он вовремя увернулся от обломков. По данным МЧС, в результате ЧП пострадал один человек.

Маршруты наземного транспорта в районе обрушения строительных лесов уже изменили, передает РИА Новости. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы.

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