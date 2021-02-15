Медик оценил вероятность новой пандемии

Лаборатории внимательно следят за ситуацией

Существует вероятность новой пандемии из-за мутаций вируса птичьего гриппа. Однако сроки возможной эпидемии никто предсказать не возьмется, считает российский вирусолог Анатолий Альтштейн. Медик отметил, что разработки вакцины от птичьего гриппа уже есть.

"Есть лаборатории, которые этим занимаются и следят постоянно за вирусами гриппа птиц. На ранних этапах это будет обнаружено, будут делаться вакцины, как делать вакцины, более-менее ясно", — сказал вирусолог в интервью телеканалу "Звезда".

Ученый считает, что говорить о создании универсальной вакцины пока рано. Можно только подозревать какие-то варианты развития или мутации вируса. И, соответственно, подготовиться к тому, чтобы создать вакцину, считает ученый.

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