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Медик оценил вероятность новой пандемии

15:58
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Лаборатории внимательно следят за ситуацией

Существует вероятность новой пандемии из-за мутаций вируса птичьего гриппа. Однако сроки возможной эпидемии никто предсказать не возьмется, считает российский вирусолог Анатолий Альтштейн.  Медик отметил, что разработки вакцины от птичьего гриппа уже есть.
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"Есть лаборатории, которые этим занимаются и следят постоянно за вирусами гриппа птиц. На ранних этапах это будет обнаружено, будут делаться вакцины, как делать вакцины, более-менее ясно", — сказал вирусолог в интервью телеканалу "Звезда".

Ученый считает, что говорить о создании универсальной вакцины пока рано. Можно только подозревать какие-то варианты развития или мутации вируса. И, соответственно, подготовиться к тому, чтобы создать вакцину, считает ученый.

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