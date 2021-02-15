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Президент Сербии поблагодарил Россию за поставки вакцины

16:07
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

В республике намерены самостоятельно производить препарат по российской технологии

Как сообщили в пресс-службе президента Сербии Александра Вучича по итогам его встречи с российским вице-премьером Юрием Борисовым, лидер балканской республики выразил России благодарность за поставки в страну вакцины от коронавируса "Спутник V".

Сербия собралась производить "Спутник V"
Путин и Вучич обсудили поставки "Спутника V" в Сербию

"Собеседники разговаривали о реализации планов Сербии самостоятельно производить вакцину при помощи специалистов из России на основе российской технологии", - добавили в пресс-службе, которую цитирует ТАСС.

Там также отметили, что стратегические отношения двух стран Вучич назвал хорошими, заметив, что Россия активно поддерживает суверенитет Сербии.

Кроме того, обсуждались энергетические и инфраструктурные проекты. Была поставлена цель повысить уровень товарооборота до 4 миллиардов долларов.

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