Президент Сербии поблагодарил Россию за поставки вакцины

В республике намерены самостоятельно производить препарат по российской технологии
Как сообщили в пресс-службе президента Сербии Александра Вучича по итогам его встречи с российским вице-премьером Юрием Борисовым, лидер балканской республики выразил России благодарность за поставки в страну вакцины от коронавируса "Спутник V".
"Собеседники разговаривали о реализации планов Сербии самостоятельно производить вакцину при помощи специалистов из России на основе российской технологии", - добавили в пресс-службе, которую цитирует ТАСС.
Там также отметили, что стратегические отношения двух стран Вучич назвал хорошими, заметив, что Россия активно поддерживает суверенитет Сербии.
Кроме того, обсуждались энергетические и инфраструктурные проекты. Была поставлена цель повысить уровень товарооборота до 4 миллиардов долларов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"