Голикова заявила о снижении в России смертности от онкозаболеваний

А производство дефицитных онкологических препаратов растет

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила в ходе церемонии открытия корпуса НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Блохина, что ситуация с онкозаболеваниями в стране улучшается.

"Все-таки мы снизили смертность от онкологических заболеваний. Пусть это не такой большой шаг, как нам хотелось бы, но в пандемический год это важный результат", - цитирует заместителя председателя правительства РИА "Новости".

За три последних месяца, уточнила Голикова, производство дефицитных онкологических препаратов выросло более чем в три раза до 2,4 миллиона упаковок. За ноябрь 2020 - январь 2021 года, добавила вице-премьер, в оборот введены более 9 миллионов упаковок.

Ранее в Департаменте здравоохранения рассказали о самых популярных онкообследованиях среди жителей Москвы. Оказалось, что чаще всего москвичи проходят обследование на выявление скрытой крови в кале. Этот анализ позволяет обнаружить признаки колоректального рака.

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