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Почти половина компаний России планируют поднять цены в 2021 году

16:38
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Это показало исследование Центра стратегических разработок

Центр стратегических разработок провел исследование, по итогам которого выяснилось, что 44% российских компаний намерены в 2021 году увеличить цены на на свои товары и услуги.

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"Этот рост составит 8-10%", - приводит РБК слова вице-президента ЦСР Лоры Накоряковой.

Она добавила, что компании при этом рассчитывают на рост спроса. Эти настроения вице-президент ЦСР оценила как оптимистичные.

Более половины опрошенных компаний (51%) отметили, что если они поднимут цены, то в выигрыше останутся в итоге конкуренты. 21% респондентов заявили, что продажи могут снизиться более чем на 15%.

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