Собянин: В ближайшие годы в Обручевском районе откроют четыре станции метро

В понедельник мэр Москвы осмотрел ход строительства станции "Воронцовская"

Строительство южного участка Большой кольцевой линии метро завершится до конца года. Об этом в понедельник рассказал мэр Москвы. Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Воронцовская". Открытие участка БКЛ позволит улучшить транспортное обслуживание сразу в пяти районах, где проживает более полумиллиона человек.

В ближайшие два года Обручевский район на юго-западе Москвы станет одним из самых транспортно доступных кварталов столицы. За это время в окрестностях откроются сразу четыре станции метро. Две из них - на новой Троицкой линии. И еще две - на БКЛ: станции "Новаторская" и "Воронцовская". Последняя станет пересадкой на "Калужскую".

Станция "Воронцовская" завершена более чем на 50%. Чтобы этого добиться, пришлось хорошенько поработать над подготовкой. На месте строительства было многоуровневое сплетение магистралей - газ, вода, отопление, которые обслуживали порядка 1,5 тысячи объектов. Чтобы их перенести, потребовалось без малого два года.

Как и все новые станции, "Воронцовская" имеет уникальный дизайн. Самый яркий фрагмент платформы - потолок. Во всю длину перрона растянется извилистая инсталляция, напоминающая Млечный Путь. Такая идея связана с основоположником теоретической космонавтики Константином Циолковским, который был родом из Калуги. А рабочее название нового остановочного пункта как раз "Калужская". Конструкцию подсветят десятки неоновых светильников, которые создадут ощущение непрерывного движения. Монолитные работы полностью завершены. Строители сейчас прокладывают коммуникации и занимаются облицовкой стен.

"Приступили уже к архитектурно-отделочным работам. На сегодняшний день показываем макеты по облицовке колонн и покрытию потолков индивидуальными изделиями. Запущены работы по инженерии. Планируем в этом году к пуску все вовремя сдать", - пообещал гендиректор компании-подрядчика Руслан Сарыбаев.

Южная часть Большой кольцевой линии в целом готова на две трети. Сдать участок от "Проспекта Вернадского" до "Каховской" планируют до конца года. Станции возводятся ударными темпами, до завершения прокладки последнего тоннеля проходческому щиту осталось преодолеть всего 300 метров.

"В планах на этот год запустить три участка – Западный, Юго-Западный и Южный участки, в составе всего 11 станций. Южный участок находится в неплохой готовности. "Проспект Вернадского" до "Каховки", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Вместе с развитием метро идёт реконструкция и наземной части города. В Обручевском районе развёрнута масштабная программа реновации. На месте 85 снесённых домов уже построен жилой квартал. Ключи от новой квартиры получили почти 10 тысяч семей.

"Это один из самых реновируемых кварталов в городе. Мы укладываемся в два этапа, поскольку весной переселяем сразу три дома одновременно. И все 17 за три года мы переселим", - сказал префект ЮЗАО Москвы Олег Волков.

Тоннели самой протяжённой в мире кольцевой линии метро проложены уже на 95%. Вместе со станциями общая завершенность БКЛ - порядка 75%. 2021 год должен ознаменоваться прокладкой 28 километров путей и постройкой 11 новых станций.

Илья Данильцев, Александр Медведев, Евгений Рыбин и Илья Ушаков, "ТВ Центр".

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