Ковид-стационары Петербурга начали возвращать к обычному режиму работы

Количество прививок удалось увеличить вдвое по сравнению с серединой января

За сутки в России от коронавируса выздоровели 13 тысяч 935 человек, заболели - 14 тысяч 207. Количество инфицированных держится у этой отметки третьи сутки, что соответствует значениям середины октября. Однако если осенью наблюдался подъем заболеваемости, то сейчас можно говорить о фазе стабилизации. Массовая прививочная кампания продолжается во всех регионах. Российская вакцина "Спутник V" одобрена уже в 27 странах.

Хорошие новости приходят из многих регионов России. В Санкт-Петербурге, который длительное время держался на верхних строчках по заболевшим COVID-19, начался процесс обратного перепрофилирования ковидных стационаров. Количество прививок удалось увеличить вдвое по сравнению с серединой января.

Назначить время и дату вакцинации онлайн теперь можно и в небольших городах. В стотысячном удмуртском Сарапуле пенсионеры записываются на прививку не по старинке, а через сайт "Госуслуг".

В городе Усть-Катав (Челябинская область), где население немногим более 20 тысяч человек, уже завтра ожидают укол второй дозой "Спутника V".

"Я не думаю, что вакцина страшнее самого коронавируса. Если есть вариант, что прививка защитит от коронавируса, лучше ее поставить", - сказала местная жительница, методист центра детского творчества в городе Усть-Катав Оксана Карпова.

Для таких, как врач-кардиолог из Екатеринбурга, прививка - это не столько вопрос выбора, сколько жизненная необходимость. По долгу службы он постоянно контактировал и контактирует с коронавирусными пациентами. Не заболел. Повезло. Но играть с ковидом в русскую рулетку он не захотел.

"Вакцинироваться нужно обязательно, потому что только таким образом мы сможем остановить пандемию", - сказал врач Алексей Коваль.

Однако не все вакцины одинаково безопасны и эффективны. Южная Корея пополнила список стран, которые пока не рискуют применять разработку компании AstraZeneca для пожилых. Вакцинация здесь начнется только 26 февраля. Из-за введённых ограничений по применению оксфордской прививки в республике не исключают постановки вопроса о закупке "Спутника V".

"Разногласия по поводу эффективности вакцины AstraZeneca для пожилых могут немного снизить уровень вакцинации среди людей в возрасте и медицинских работников. Но мы не считаем, что корректировка плана вакцинации в феврале и марте повлияет на нашу цель по выработке коллективного иммунитета к ноябрю", - заявил руководитель Агентства по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи Чон Ын Гён.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже не в первый раз напоминает европейскому сообществу: нужно сотрудничать и с китайцами, и с русскими, чтобы их разработки помогали в общемировой борьбе с пандемией. Наша вакцина одобрена в 27 странах. В десяти ее уже активно используют для иммунизации местного населения. А в Казахстане зарегистрировали "Спутник V", произведенный уже на территории республики. В Европе необходимые препараты по-прежнему находятся в дефиците. И пока в России смягчают коронавирусные ограничения - сегодня сразу в четырех регионах - в Германии, например, карантин только продлевают. Хотя власти некоторых федеральных земель пытаются игнорировать призывы канцлера Германии Ангелы Меркель не расслабляться до 14 марта. Несмотря на риски, в некоторых районах, потакая недовольству населения, открывают школы.

"Это уже всем просто надоело. У меня огромное желание наконец-то поесть вне дома", - сказала владелица небольшого магазина Маргит Янковский.

В Великобритании начала работу сеть карантинных отелей. Десять дней в них придется провести тем, кто приезжает из 33 государств "красного" ковид-списка. России в нем нет. Сегодня наша страна зарегистрировала первую в мире тест-систему для выявления британского штамма коронавируса.

Лилия Акиньшина, Андрей Грис, "ТВ Центр".

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