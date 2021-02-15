Судебные приставы ищут Михаила Боярского из-за штрафа

Артист задолжал государству три тысячи рублей
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала исполнительное производство в отношении актера Михаила Боярского.
Как выяснилось в понедельник, народный артист России не заплатил штраф в размере три тысячи рублей за нарушение правил дорожного движения в ноябре 2020 года.
Согласно данным, которые опубликованы на сайте ФССП, производство в отношении Боярского завели в прошлую пятницу, 12 февраля.
В 2019 году Боярского несколько раз штрафовали за парковку в неположенных местах в Санкт-Петербурге.
В сентябре прошлого года Владимир Путин наградил Михаила Боярского орденом Почета. Президент наградил артиста за большой вклад в развитие отечественной культуры.
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