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Судебные приставы ищут Михаила Боярского из-за штрафа

16:40
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Артист задолжал государству три тысячи рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала исполнительное производство в отношении актера Михаила Боярского.

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Как выяснилось в понедельник, народный артист России не заплатил штраф в размере три тысячи рублей за нарушение правил дорожного движения в ноябре 2020 года.

Согласно данным, которые опубликованы на сайте ФССП, производство в отношении Боярского завели в прошлую пятницу, 12 февраля.

В 2019 году Боярского несколько раз штрафовали за парковку в неположенных местах в Санкт-Петербурге.

В сентябре прошлого года Владимир Путин наградил Михаила Боярского орденом Почета. Президент наградил артиста за большой вклад в развитие отечественной культуры.

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