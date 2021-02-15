Эксперт оценил долю России в мировой космической экономике

Сегодня состояние этой экономики в год - порядка 318,6 миллиарда евро

Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Сергей Басков отметил, что сейчас Россия занимает в мировой космической экономике не более 1,5%.

"Состояние мировой космической экономики в год - это объем порядка 318,6 миллиарда евро", - приводит слова Баскова "Интерфакс".

Четыре года назад "Роскосмос" давал прогноз, согласно которому к 2020 году доля выручки на мировом доступном рынке имеет шанс вырасти до 5,5%, к 2025 - до 8,3%.

В конце 2020 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин определил основные цели корпорации на 2021-й. Одной из них является исследование Луны. Также продолжится подготовка к перевооружению отрасли на новую ракетно-космическую технику.

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