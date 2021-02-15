"Спутник V" могут одобрить в Индии в течение нескольких недель

Страна намерена производить препарат у себя

Посол Индии в Москве Венкатеш Варма сообщил, что разработанная в центре имени Гамалеи российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может быть скоро одобрена индийским регулятором.

"Российская вакцина "Спутник V" проходит испытания в Индии и в течение следующих нескольких недель, ожидается, что она будет одобрена индийским регулятором", - приводит заявление посла РИА "Новости".

Дипломат добавил, что в Индии будет налажено производство препарата, это станет "важнейшим вкладом" обеих стран в борьбу с пандемией COVID-19.

Как заметил Варма, у Индии есть одни из крупнейших мощностей для производства в мире.

Ранее научный журнал The Lancet написал, что эффективность "Спутника V" - 91,6%. Ученые подтвердили, что препарат полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19. Массовая вакцинация продолжается в России с 18 января.

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