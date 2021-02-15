Во Франции оштрафовали Google за ошибочный рейтинг отелей

Компания заплатит 1,1 миллиона евро

Генеральное управление по конкуренции, потреблению и борьбе с мошенничеством при Минэкономики Франции оштрафовало компанию Google на 1,1 миллиона евро, пишет РИА "Новости".

Расследование велось в 2019-2020 годах. Жалобу на компанию подали отельеры.

Выяснилось, что Google в автоматическом режиме собирал рейтинги более 7,5 тысяч отелей и гостиниц. При этом корпорация заменила классификацию Atout France другой - основанной на собственных критериях.

В этой классификации использовался термин "звезды", что вводило пользователей в заблуждение. Многие принимали рейтинг от 1 до 5 за официально присвоенное отелю количество звезд.

С сентября 2019 года Google признал проблему и перешел на официальную классификацию Atout France.

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