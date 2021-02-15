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Верховный суд внес законопроект о понятии "уголовный проступок"

17:35
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Документ рассмотрит Госдума

В Государственную думу внесли законопроект Верховного суда, предполагающий введение понятия "уголовный проступок" в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Об этом сообщает ТАСС.

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Уголовным проступком, согласно законопроекту, признается преступление небольшой тяжести, совершенное человеком впервые, за которое при этом не предусмотрено лишения свободы.

Как сказано в пояснительной записке, изменения касаются главным образом экономической сферы. Категория уголовного проступка потенциально может быть распространена на 68044 лиц. Из них 49657 совершили экономические преступления.

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