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В бундестаге отказались обсуждать остановку "Северного потока - 2" с США

17:56
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

ФРГ твердо намерена довести проект до конца

Власти Германии не видят необходимости обсуждать с Соединенными Штатами механизм остановки "Северного потока - 2", сообщил глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст, передает РИА "Новости".

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Он подчеркнул, что остановка проекта газопровода не подлежит обсуждению. Это же касается, по словам Эрнста, и механизма, который свяжет поставки газа в Евросоюз с обеспечением Украины.

Как ранее писали немецкие СМИ, Берлин получил от Вашингтона предложение - американцы избавят "Северный поток - 2" от санкций, если будет представлен четкий механизм, по которому транзит газа может быть оперативно остановлен.

Прежде стало известно, что из 2460 километров газопровода уложено уже 2300. Из оставшегося - 120 километров в водах Дании и более 28 - в водах Германии.

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