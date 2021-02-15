Путин поручил проверить эффективность вакцин против новых штаммов вируса

Президент ждет доклад до 15 марта

Президент России Владимир Путин дал правительству страны поручение проанализировать российские вакцины от коронавируса на предмет их эффективности против новых штаммов инфекции. Об этом пишет ТАСС.

В соответствующем документе говорится, что по итогам исследований кабмин должен при необходимости внести изменения в регистрационные досье препаратов.

Доклад по итогам работы должен быть представлен главе государства до 15 марта, далее - один раз в полгода.

Ранее Кремль отреагировал на информацию о том, что Путин может сделать себе прививку от коронавируса ближе к осени. По словам Дмитрия Пескова, высказывания президента на встрече с главными редакторами российских СМИ были неверно изложены.

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