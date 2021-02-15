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Путин поручил проверить эффективность вакцин против новых штаммов вируса

18:19
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Президент ждет доклад до 15 марта

Президент России Владимир Путин дал правительству страны поручение проанализировать российские вакцины от коронавируса на предмет их эффективности против новых штаммов инфекции. Об этом пишет ТАСС.

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В соответствующем документе говорится, что по итогам исследований кабмин должен при необходимости внести изменения в регистрационные досье препаратов.

Доклад по итогам работы должен быть представлен главе государства до 15 марта, далее - один раз в полгода.

Ранее Кремль отреагировал на информацию о том, что Путин может сделать себе прививку от коронавируса ближе к осени. По словам Дмитрия Пескова, высказывания президента на встрече с главными редакторами российских СМИ были неверно изложены.

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