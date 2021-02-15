Депутат Мосгордумы Елена Самышина: Донорство помогает обеспечивать тяжелых пациентов кровью

В настоящее время благодаря донорам у московских врачей нет недостатка крови

Депутат Мосгордумы, главврач ГП №3 Елена Самышина рассказала, что в настоящее время благодаря донорам у московских врачей нет недостатка крови ни в экстренных случаях, ни при плановых вмешательствах.

Парламентарий напомнила, что для доноров в Москве предусмотрены поощрения. Она отметила, что сдать кровь в качестве донора – это осязаемая помощь, которую может оказать больному любой человек, а не врач и не волонтер.

"Из-за пандемии акции по сдаче донорской крови не удавалось проводить в полном масштабе, хотя у нас появилась другая важная задача – сбор плазмы от тех, у кого есть антитела к коронавирусной инфекции. Сейчас ситуация нормализуется, мы можем вновь сфокусироваться на основных форматах донорства. Благодаря акциям банк крови Москвы пополняется регулярно", - сообщила Самышина (цитата по АГН "Москва").

В Москве донорами крови могут быть граждане России старше 18 лет, у которых нет медицинских противопоказаний. Окончательное решение о допуске человека к донорству принимает врач-трансфузиолог.

Самышина подчеркнула, что донорство помогает городской системе здравоохранения оперативно обеспечивать тяжелых пациентов кровью.

В настоящий момент кровь сдают в рамках марафона "Достучаться до сердец. Донорство 2021". В январе в акции по сдаче донорской крови приняли участие более 600 человек – вместе они сдали 267 литров крови.

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