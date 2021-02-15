Сенатор Святенко: Центры занятости Москвы предлагают освоить свыше 80 профессий и компетенций

Заявки принимаются, в частности, от людей старше 50 лет и женщин с детьми дошкольного возраста

Как сообщила сенатор Совета Федерации, представитель Московской городской думы Инна Святенко, столичные Центры занятости предлагают в новом сезоне пройти программы переобучения или дополнительного профессионального образования по более чем 80 наименованиям компетенций и профессий.

Как напомнила Святенко, Центры занятости "Моя работа" и "Моя карьера" принимают заявки от оставшихся без работы граждан, людей старше 50 лет, а также женщин с детьми дошкольного возраста. Представление о службе занятости как о бирже труда, добавила сенатор, устарело.

"Современные центры занятости имеют совсем другую главную задачу: помочь гражданам адаптироваться к быстро меняющемуся рынку труда", - цитирует Святенко информагентство "Москва".

Для первого визита в Центр занятости при себе достаточно иметь паспорт и документ об образовании, а также, в зависимости от программы, свидетельство о регистрации в качестве безработного или свидетельство о рождении ребенка-дошкольника.

Подать заявку и ознакомиться со списком документов можно на сайте czn.mos.ru.

За городской счет, подчеркнула Святенко, сегодня можно получить востребованные профессии. Среди навыков, доступных для освоения, - бухгалтерский учет, графический и инженерный дизайн, разработка мобильных приложений, полиграфические технологии.

Объем курсов - от 72 до 250 часов. При этом по качеству обучение не уступает коммерческим курсам, заключила сенатор.

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