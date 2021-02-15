Собянин выразил надежду на скорое возобновление массовых мероприятий

Это касается в том числе и больших городских фестивалей

В ходе церемонии награждения премии города Москвы 2020 года в области физической культуры, спорта и туризма мэр столицы Сергей Собянин заявил, что надеется на дальнейшее улучшение ситуации с коронавирусом в городе.

"Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивалях, которые привлекают множество гостей столицы и самих москвичей. Театры смогут снова полноценно работать не только в театрах, но и на массовых мероприятиях, площадях и улицах Москвы", - цитирует Собянина ТАСС.

В конце прошлой недели градоначальник заявил, что рассчитывает на сохранение позитивного тренда по COVID-19 в Москве. Как подчеркнул мэр, он надеется, что возможный всплеск заболеваемости – если он возникнет – не будет критичным.

Ранее Собянин отметил, что в Москве основные ограничения из-за коронавируса могут отменить к маю. Вместе с тем глава города подчеркнул, что прямо сейчас говорить о полном снятии некоторых ограничительных мер пока рано, так как ситуация все еще остается нестабильной.

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