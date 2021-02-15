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Путин и саудовский принц обсудили нефть и "Спутник V"

19:04
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Лидеры обменялись мнениями о реализации договоренностей ОПЕК+

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд по телефону обсудили нефть и коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор лидеров состоялся в понедельник по инициативе саудовской стороны. Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обменялись мнениями о ходе реализации договоренностей в формате ОПЕК+.

"Подчеркнут настрой на продолжение тесной координации России и Саудовской Аравии в интересах поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей", - говорится в сообщении на сайте президента России.

Лидеры также обсудили борьбу с коронавирусом, включая возможности использования в Саудовской Аравии российских вакцин.

По данным Кремля, в разговоре затрагивалась региональная проблематика, в частности, ситуация в Сирии и в зоне Персидского залива.

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