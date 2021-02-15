Путин дал поручение по мерам содействия трудоустройству безработных

Кабмин должен представить отчет до 1 марта

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать меры по поддержке занятости безработных, это должно быть сделано до 1 марта.

Как уточняется в соответствующем документе, о котором пишет ТАСС, кабмин должен в том числе проработать вопрос профессионального обучения, а также субсидирования работодателями найма граждан из числа официально безработных.

В дальнейшем чиновники должны будут отчитываться по данной теме ежеквартально.

Также в понедельник глава государства поручил подготовить поправки по дополнительной защите прав неквалифицированных инвесторов, представить предложения по программам льготной ипотеки до 2024 года и провести в стране эксперимент по использованию электронных дубликатов официальных документов - в том числе в мобильных приложениях.

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