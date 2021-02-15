В России выросла задолженность по зарплатам

Чаще всего долги образовываются на обрабатывающих производствах

Как следует из материалов Росстата, по состоянию на 1 февраля 2021 года задолженность в России по заработным платам составила 1,873 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что общая задолженность, если сравнивать с 1 января 2021 года, выросла на 244,2 миллиона. В общей сумме на образовавшиеся в этом году долги приходится 95,7 миллиона, 879,8 миллиона - на долги, появившиеся в прошлом году, 897 миллионов - на долги из 2019-го и раньше.

В материалах Росстата также сказано, что на обрабатывающие производства приходится 36% задолженностей. 20,7% - на строительство, 17,6% - на добычу полезных ископаемых.

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