Роспотребнадзор оценил эффективность "ЭпиВакКороны" против мутаций вируса

Центр "Вектор" постоянно отслеживает изменения в инфекции
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что разработанная центром "Вектор" вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" эффективна против мутаций инфекции - в частности, против бразильской, британской и южноафриканской.
"Пептиды, входящие в состав вакцины, в высокой степени консервативны", - отметили в ведомстве (цитата по ТАСС). Там добавили, что центр постоянно отслеживает мутации и держит ситуацию под контролем.
"ЭпиВакКорона" получила регистрационное удостоверение 14 октября. Вскоре "Вектору" было выдано разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин дал правительству поручение проанализировать российские вакцины от коронавируса на предмет их эффективности против новых штаммов инфекции. Кабмин должен представить доклад до 15 марта.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"