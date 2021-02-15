Роспотребнадзор оценил эффективность "ЭпиВакКороны" против мутаций вируса

Центр "Вектор" постоянно отслеживает изменения в инфекции

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что разработанная центром "Вектор" вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" эффективна против мутаций инфекции - в частности, против бразильской, британской и южноафриканской.

"Пептиды, входящие в состав вакцины, в высокой степени консервативны", - отметили в ведомстве (цитата по ТАСС). Там добавили, что центр постоянно отслеживает мутации и держит ситуацию под контролем.

"ЭпиВакКорона" получила регистрационное удостоверение 14 октября. Вскоре "Вектору" было выдано разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин дал правительству поручение проанализировать российские вакцины от коронавируса на предмет их эффективности против новых штаммов инфекции. Кабмин должен представить доклад до 15 марта.

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