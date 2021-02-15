ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор оценил эффективность "ЭпиВакКороны" против мутаций вируса

19:34
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Центр "Вектор" постоянно отслеживает изменения в инфекции

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что разработанная центром "Вектор" вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" эффективна против мутаций инфекции - в частности, против бразильской, британской и южноафриканской.

Путин поручил проверить эффективность вакцин против новых штаммов вируса
В мире растёт спрос на российскую вакцину

"Пептиды, входящие в состав вакцины, в высокой степени консервативны", - отметили в ведомстве (цитата по ТАСС). Там добавили, что центр постоянно отслеживает мутации и держит ситуацию под контролем.

"ЭпиВакКорона" получила регистрационное удостоверение 14 октября. Вскоре "Вектору" было выдано разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин дал правительству поручение проанализировать российские вакцины от коронавируса на предмет их эффективности против новых штаммов инфекции. Кабмин должен представить доклад до 15 марта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.