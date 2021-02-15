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Арзамасова и Авербух показали нежную фотографию со свадьбы

19:48
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Пара зарегистрировала свои отношения в декабре 2020 года

Елизавета Арзамасова опубликовала свадебное фото со своим супругом Ильей Авербухом. 25-летняя актриса и 46-летний фигурист поженились еще в декабре прошлого года, но с тех пор редко публиковали совместные снимки.

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Новый снимок в инстаграме актрисы появился в связи с празднованием Дня всех влюбленных. "Всем любви… Маршрут построен", - подписала нежный кадр Арзамасова. Аналогичное фото с той же подписью появилось и на странице Авербуха.

Актриса и фигурист встречались до свадьбы несколько лет. Однако об их романе стало известно только летом 2020 года.

Для Лизы брак с олимпийским чемпионом стал первым, для Авербуха - вторым. До этого его связывали узы с Ириной Лобачевой. В этом браке в 2004 году появился на свет сын Мартин.

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