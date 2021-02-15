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ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного использования

19:51
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Теперь она может стать частью международного механизма доступа к препаратам

Пресс-служба Всемирной организации здравоохранения сообщила о принятом ВОЗ решении рекомендовать для экстренного применения два варианта вакцины от коронавируса - Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca.

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"ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования два варианта вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета", - приводит заявление ВОЗ ТАСС.

В организации добавили, что теперь не остается препятствий для применения этих препаратов в глобальном масштабе посредством COVAX - международного механизма доступа к вакцинам.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз недооценил проблемы с массовым производством вакцин в ЕС, предприятия не успевают за ритмом научных разработок. В связи с этим была создана команда по развитию производственных мощностей.

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