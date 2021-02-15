На торги в Лондоне выставили украшения королевы Виктории

Это реликвии в память о ее близких

На торги аукциона Sotheby's в Лондоне выставлены драгоценные памятные украшения королевы Виктории, посвященные ушедшим близким, пишет The Times.

Это, в частности, кулон в виде креста с эмалью и ониксом в память о дочери королевы принцессе Алисе и медальон с полосатым агатом и бриллиантами, посвященный матери Виктории - принцессе Саксен-Кобург-Заальфельдской.

Предварительно - эти реликвии оценены от 1 до 3 тысяч фунтов. С молотка они уйдут 24 марта. По словам представителя Sotheby's, ранее никто о существовании этих украшений даже не подозревал.

Королева Виктория долго удерживала рекорд по пребыванию на британском троне - 63 года, 7 месяцев и 2 дня. В сентябре 2015-го достижение превзошла Елизавета II.

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