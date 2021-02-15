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США призвали Турцию избавиться от российских С-400

20:19
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Переговоры провели Энтони Блинкен и Мевлют Чавушоглу

В понедельник телефонный разговор провели госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

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"Госсекретарь Блинкен призвал Турцию не оставлять российские ракетные системы "земля-воздух" С-400", - сказано в сообщении.

Там также отмечено, что Блинкен подтвердил позицию Вашингтона относительно ответственности "террористов из Рабочей партии Курдистана" за гибель турецких заложников в Северном Ираке.

Кроме того, стороны обсудили общие интересы в борьбе с терроризмом, соблюдение прав человека и важность демократических институтов.

В декабре 2020 года Штаты ввели против Турции санкции в связи с покупкой той российских С-400. Как заявил занимавший тогда пост госсекретаря Майкл Помпео, Вашингтон не потерпит "значительных сделок с российскими оборонным и разведывательным секторами".

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