Кабмин проработает снижение ставки по ипотеке для семей с детьми

Соответствующее поручение правительству дал президент

По итогам совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин поручил правительству страны совместно с ЦБ разработать предложения по льготным ипотечным программам на ближайшие четыре года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как уточняется в сообщении, глава государства попросил рассмотреть в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для имеющих двух и более детей семей. Кабмин и Центробанк должны представить свои предложения до 31 марта.

Кроме того, правительство рассмотрит вопрос об объемах финансирования мероприятий по решению проблем пострадавших от недобросовестных действий застройщиков граждан. Эти мероприятия необходимо завершить с опережением.

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