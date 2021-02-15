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В Москве открыли самую крупную в стране детскую онкологическую клинику

21:23
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Она будет работать на базе центра онкологии имени Блохина

В Москве открыли самую крупную в России и Европе детскую онкологическую клинику. Она будет работать на базе Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.

До новоселья Институт детской онкологии и гематологии размещался на нескольких этажах одного из зданий взрослого центра на Каширке. Теперь дети получили возможность лечиться в комфортных условиях при помощи самых современных технологий, передает "ТВ Центр".

В новом корпусе 275 коек. Это позволит принимать на лечение ежегодно до полутора тысяч юных пациентов со всей страны. Лучшие онкологи, используя новейшее оборудование, смогут проводить в клинике уникальные операции, включая трансплантацию костного мозга.

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