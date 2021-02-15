Собянин вручил премии Москвы в области спорта и туризма за 2020 год

Лауреатами стали 26 человек

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил ежегодные премии города Москвы в области физической культуры, спорта и туризма. Лауреатами стали 26 человек. Награды в этих сферах присуждают с 2003 года, передает "ТВ Центр".

В ходе церемонии мэр отметил, что физическая активность - лучшее лекарство от многих болезней. А жители столицы активно занимаются спортом на специальных площадках и в оздоровительных комплексах.

Собянин также выразил слова благодарности туристической отрасли. Он отметил, что число путешественников из-за пандемии снизилось вдвое. Однако показатель прошлого года серьёзно превышает 10-летние данные.

Мэр выразил надежду, что все запланированные в этом году мероприятия состоятся без ограничений. Масочный режим, а также запреты на фестивали и проведение массовых мероприятий правительство города отменит при первой возможности.

"Год, который следует за годом пандемии, за пиками заболеваемости, эти премии, конечно, звучат как-то по-особенному. Потому что и спорт, и туризм - эти сферы являются самыми пострадавшими, если так можно сказать, с одной стороны. С другой стороны, я очень рад, что даже в это нелегкое время наши спортсмены участвовали и в международных, и в российских соревнованиях. Они завоевали 2500 медалей. И это, конечно, замечательный успех", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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