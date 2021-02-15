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Названы лучшие работодатели России

20:51
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Рейтинг возглавила госкорпорация "Росатом"

Кадровая компания HeadHunter составила рейтинг лучших работодателей России по итогам 2020 года - его возглавила госкорпорация "Росатом", передает ТАСС.

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"Росатом" поставил абсолютный рекорд по набранным баллам - 142, опередив ближайшего преследователя более чем на 22 балла. Также отмечается, что госкорпорация стала победителем в номинациях "Самые развитые HR-процессы", "Самые лояльные сотрудники" и "Самые популярные у соискателей".

Второе место занял "Сбер". Вместе с тем в категории "Крупные компании" лидером стала "Газпромнефть", в категории "Средние компании" - "2ГИС".

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