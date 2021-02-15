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Глава ВОЗ призвал не ослаблять борьбу с коронавирусом

21:10
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Число новых случаев в мире меж тем постепенно снижается

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве заявил, что послабления в вопросах борьбы с коронавирусом сейчас неуместны, мировое сообщество должно продолжать ставить безопасность в приоритет.

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"Простые меры в сфере здравоохранения срабатывают, даже несмотря на присутствие новых разновидностей [коронавируса]", - приводит слова главы ВОЗ ТАСС.

Он добавил, что в 2021 году число случаев COVID-19 снизилось от 5 миллионов за неделю до 2,6 миллионов. Сегодня, заключил Гебрейесус, есть большие надежды на то, что пандемию удастся взять под контроль.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что прививку от коронавируса следует сделать вне зависимости от того, болел человек или нет. Дело в том, что вакцина действует как усилитель иммунной реакции организма на вирус.

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