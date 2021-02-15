В Греции мужчина умер через 8 минут после прививки от COVID-19

Врачи не связывают произошедшее с вакцинацией
85-летний мужчина скончался через восемь минут после вакцинации от коронавируса в университетской больнице Ираклиона на Крите, передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что после прививки мужчина сидел в приемной, а затем вдруг внезапно упал. Он умер, прежде чем его успели отправить в реанимацию.
По предварительной оценке, с прививкой произошедшее не связано. Врачи считают, что в данном случае внезапная смерть просто совпала с вакцинацией. Для определения точных причин смерти будет проведена срочная судебно-медицинская экспертиза.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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