Австрийская газета написала о "шоке" Европы из-за "Спутника V"

Изначально Запад скептически отнесся к российской разработке

Разработанная в центре имени Гамалеи вакцина от коронавируса "Спутник V" шокировала Европу, написал журналист австрийской газеты Wiener Zeitung.

По словам автора, изначально Европа отнеслась к препарату весьма скептически - все из-за сложившихся стереотипов. Но в итоге, говорится в материале, Западу все же пришлось признать эффективность и безопасность вакцины.

Россия, сказано в статье, увеличила инвестиции в науку, сейчас в стране много молодых и талантливых ученых. Их разработки, резюмирует автор, уже активно внедряются в промышленности.

Ранее научный журнал The Lancet написал, что эффективность "Спутника V" - 91,6%. Ученые подтвердили, что препарат полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

Заявка на регистрацию вакцины в ЕС уже подана, ее ожидает рассмотрение.

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