НАТО обсудит расширение деятельности у российских границ

Это произойдет уже через несколько дней

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в ходе пресс-конференции, что министры обороны альянса 17-18 февраля обсудят расширение финансирования военной активности у границ России.

"Это позволит поддержать развертывание наших сил и боевых групп на восточном фланге альянса", - приводит слова Столтенберга ТАСС.

Он добавил, что также министры обороны начнут подготовку новой стратегической концепции НАТО, которая должна быть реализована к 2030 году.

В конце января Столтенберг заявил, что из-за ряда рисков, связанных в том числе с действиями России, членам альянса стоит увеличивать расходы на оборону. По словам генсека, после холодной войны Соединенные Штаты уменьшили активность в вопросах присутствия на территории Европы.

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