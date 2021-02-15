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Вдова Кобзона рассказала о приемном сыне

22:23
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Мужчина живет в Армении

Вдова Иосифа Кобзона Нелли рассказала о приемном сыне. Журналистам удалось выяснить, что помимо двух родных детей - сына Андрея и дочки Натальи – Иосиф и Нелли воспитывали приемного ребенка. Его скрывали как минимум 40 лет, пишет "Комсомолка" (kp.ru).

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"Это наш с Иосифом Давыдовичем приемный сын. Он нам достался ребенком. Живет в Армении. Когда приезжает в Россию, то мы с родными стараемся встретиться с ним. Хотим уделить ему наше внимание", - рассказала вдова знаменитого певца в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Как пишет "Комсомольская правда", приемный сын так и остался бы тайной, если бы журналисты не поймами Нелли Кобзон в кинотеатре с неизвестным мужчиной. Ушлые репортеры заговорили о том, что женщина вышла в свет с новым возлюбленным. Чтобы пресечь сплетни, вдова Кобзона решила рассказать правду.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер в 2018 году от онкологического заболевания.

Видео: Нелли и Иосиф Кобзон в программе "Приглашает Борис Ноткин"

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