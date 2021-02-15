Китай впервые в истории стал крупнейшим торговым партнером ЕС

Штаты потеряли лидерство

Евростат, статистическое агентство Еврокомиссии, сообщил, что в 2020 году Китай впервые в истории стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза, передает ТАСС.

С первого места КНР вытеснила традиционного лидера - Соединенные Штаты.

Импорт ЕС из Китая в прошлом году вырос на 5,6% до 383,5 миллиарда евро, экспорт в Китай - на 2,2% до 202,5 миллиарда. Вместе с тем - для сравнения - американский импорт в Евросоюз упал на 13,2% до 202 миллиардов евро.

Изменение торговой динамики, говорят эксперты, стало следствием пандемии и выхода Великобритании из состава ЕС. Россия в 2020 году заняла пятое место в торговле с Евросоюзом, уступив Швейцарии и Великобритании.

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