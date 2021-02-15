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В Канаде назвали "Спутник V" триумфом России

23:05
  • понедельник
  • 15 февраля 2021

Москва достигла успеха с научной и дипломатической точек зрения, уверена обозреватель Тамара Альтереско

Обозреватель Radio Canada Тамара Альтереско назвала интерес к вакцине от коронавируса "Спутник V" крупной научной и дипломатической победой России, передает РИА Новости.

Альтереско напомнила, что изначально на Западе попытались уличить российских ученых в нарушении стандартов и практик, установленных международным научным сообществом. Однако за полгода препарат стал востребованным не только у союзников Москвы, но и в Европе, где ее уже предлагают производить, сообщила журналистка.

"Спутник V", разработанный в Центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас в России проводится массовая вакцинация этим препаратом.

2 февраля авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V". Промежуточный анализ данных фазы показал, что введение вакцины обеспечивает эффективность против коронавируса в 91,6%.

Ранее австрийская газета написала о "шоке" Европы из-за "Спутника V".

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