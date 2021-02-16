Откопать машину – 500 рублей, закопать – 1000: москвичи зарабатывают на снегопаде

Выходные в столичном регионе выдались рекордными по осадкам

"Если снег к августу не растает, лето будет коротким". Интернет замело, завалило шутками на тему снегопада, которым наслаждается вся страна. Россия удивилась снегу - и это в феврале!

В сводке новостей последнюю неделю снегопады уверенно держатся в первых строчках. Рейтинги по регионам, у кого осадков больше, выкладывают в интернет. Иллюстрируют местные рекорды. У кого машины на снежных плато, у кого тропинки в сугробах выше человеческого роста. Народные отчеты о том, кого и как замело, приходят со всей страны.

Урал традиционно бьёт снежные рекорды. Снег в Симферополе и Алупке. В Ярославле и в Москве. В столице, сообщают дотошные пользователи, намело, если все сложить в одну большую кучу, четыре Останкинских башни. Как тебе такое, Илон Маск?

Испытанием на выносливость и смекалку стало откапывание машин. Люди приходили на выручку друг другу, помогая выталкивать машины из сугробов. Самые находчивые предлагали услуги. Москвич 14 лет разместил на двери подъезда объявление: раскопаю вашу машину за 500 рублей, закопаю чужую за 1000. А что, широкий спектр услуг.

А совсем недавно, еще в декабре, жители Омска подтрунивали над москвичами, предлагая купить экологически чистый снег. Ведро за 500 рублей, кубометр за тысячу. Были и совершенно эксклюзивные предложения: чистый высокозернистый снег, заготовленный дворником Михалычем! Видимо, проверенный заготовитель. Теперь столица сама может отправлять сезонный товар на экспорт.

Выходные выдались рекордными по осадкам. В Москве на битву с сугробами были брошены почти 60 тысяч дворников и дорожных рабочих, 13 с лишним тысяч единиц уборочной техники, передает "ТВ Центр". Круглые сутки чистили магистрали и тротуары, вывозили снег грузовиками. И к понедельнику расчистили.

Кстати, по правилам, в столице в течение 12 часов убирают снег со всех парковок. А в течение дня снежные валы, так это называется, вывозят с остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, от станций метро, от подъездов к больницам и станциям скорой помощи.

Что касается бизнеса на продаже снега - рынок затоварен. Тем, кто мечтает о прибылях на пушистом "белом золоте", остается утешать себя мыслью: в действительности все не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"