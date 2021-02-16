"Трещина среди республиканцев есть": зачем Трамп нужен Байдену

Ситуацию в США подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

Насколько серьёзны намерения республиканцев объявить импичмент вице-президенту Камале Харрис? Будет ли Дональд Трамп продолжать свою политическую карьеру и бороться за кресло главы Белого дома через 4 года? И как на американской политике отразится прецедент с попыткой отстранить от должности уже бывшего главу государства?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответила советник генерального директора международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Понятно, что Дональд Трамп по-прежнему имеет высокое влияние на Республиканскую партию. Только семь республиканцев в Сенате проголосовали за импичмент. Но, надо сказать, все же трещина среди республиканцев есть. Как ни парадоксально, Трамп нужен Байдену - хотя бы для того, чтобы не было жёсткого гражданского противостояния", - рассказала она.

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