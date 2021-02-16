Россия оказалась в снежном плену

В Центральной России резко похолодало

На Дальний Восток обрушился мощный циклон. Сразу в нескольких регионах бушует метель. Идет сильный снег со штормовым ветром. В Хабаровском крае нарушено электроснабжение нескольких населенных пунктов, отключения произошли в трех районах. Ограничено движение транспорта, а вдоль трасс МЧС развернуло мобильные пункты обогрева.

Из-за непогоды Сахалин отрезан от большой земли. Закрыта паромная переправа Ванино - Холмск, задержаны авиарейсы, приостановлено междугородное автобусное сообщение, отменены пригородные поезда. Без света остались несколько сел и часть Южно-Сахалинска. Школьников перевели на дистанционное обучение.

Заметает Приморье, снегопад там сопровождается сильным ветром. На дорогах - гололед. По данным ГИБДД, за сутки произошло почти в два раза больше аварий, чем обычно.

Непогода и на юге России - в Краснодарском крае, где уже выпало рекордное количество осадков. Сегодня снова метель, а вслед за ней придут морозы.

В столичном регионе устраняют последствия мощнейшего циклона "Волкер". В Москве уже очищены больше половины дорог. Вывезено 12 миллионов кубометров снега.







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