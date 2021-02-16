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США остались без света из-за снежной бури

08:39
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Даже на юге страны необычайно холодно

Ненастье бушует в Западном полушарии. Более четырех миллионов американцев остались без света из-за необычайно холодной погоды. Даже в южных штатах температура опустилась до минус 18, передает "ТВ Центр".

Наиболее пострадал Техас. Под угрозой оказались 8 тысяч доз вакцины от коронавируса. Перебои с электричеством нарушили условия хранения. Сейчас препараты экстренно распределяют по больницам, чтобы привить людей, пока вакцина не потеряла  своих свойств. По стране закрыты 5 аэропортов, задержаны 3 тысячи авиарейсов, на дорогах из-за обледенения - транспортный коллапс.

Мощные снегопады добрались и до Турции. В Стамбуле отменили занятия в школах и вузах. Прервано паромное сообщение через Босфор.

Аналогичная ситуация - в соседней Греции. Снег выпал даже в Афинах, что происходит крайне редко. Замело остров Крит. На дорогах гололёд и аварии.

Рекордно холодно и в Нидерландах. Там замерзли каналы и реки. Это привлекло любителей зимних видов спорта. Правда, не все учли, что лед непрочный. Некоторых жителей Амстердама пришлось вылавливать из воды.

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