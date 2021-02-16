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На окраине Луганска прогремел взрыв

09:06
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Появились подробности инцидента

В окрестностях Луганска тушат пожар на газораспределительном узле. После взрыва пламя поднялось на 20 метров. Факел виден на большом расстоянии, передает "ТВ Центр".

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас специалисты пытаются перекрыть подачу газа в поврежденный трубопровод. На месте происшествия работают все экстренные службы.

Пока инцидент называют взрывом неустановленного происхождения с последующим возгоранием. Причины ЧП устанавливаются.

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