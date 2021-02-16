Православный священник восстановил уникальный иконостас в Хомсе

Отец Спиридон возрождает и спасает православные святыни в Сирии

В сирийском Хомсе вновь открыл для прихожан свои двери Храм Георгия Победоносца. Он был разграблен и разрушен террористами во время войны. Сейчас церковь восстановлена, как и уникальный иконостас XVIII века. Около пяти лет над ним работал единственный в Сирии специалист по реставрации икон и церковной утвари - православный священник отец Спиридон.

Подробнее – в репортаже Тимура Абдуллаева

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