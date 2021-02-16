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Россиян предупредили о подорожании мясных продуктов

08:28
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Переработчики жалуются на высокие цены на свинину

Колбаса и сосиски на прилавках российских магазинов могут подорожать. Производители мясных полуфабрикатов просят торговые сети повысить закупочные цены на свою продукцию. Они объясняют свою просьбу подорожанием свинины и куриного мяса.
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По мнению переработчиков мяса, повышение должно составить от 10 до 15%. Стоимость тушки бройлера в прошлом году составляла 92 рубля, а в этом – уже 138 рублей за килограмм. Столько же стоит килограмм свинины на кости – тогда как годом ранее его цена не превышала 119 рублей.

В свою очередь, в Минсельхозе поясняют, что цены на мясо понижались в начале года из-за перенасыщения рынка, а сейчас просто вернулись к прежним значениям. Так что причин повышать закупочные цены у мясопереработчиков нет, пишет "Коммерсант".

Президент России Владимир Путин в конце прошлого года обратил внимание на подорожание продуктов. Российский лидер отметил, что причина такого роста -  желание подогнать внутренние цены под мировые.

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