"Стал пунцового цвета": сын Тодоренко и Топалова попал в больницу

Молодая мать обвинила себя в чрезмерной самонадеянности

Регина Тодоренко рассказала, как в День всех влюбленных оказалась в больнице. Медицинская помощь понадобилась сыну телеведущей и певца Влада Топалова.

Тодоренко объяснила, что решила дать ребенку попробовать немного кедровых орехов, но у мальчика оказалась на них аллергия.

"День влюбленных превратился в апокалипсис. На секунду наш Медвежонок стал пунцового цвета с отекшим лицом. Конечно, мы мигом поехали в больницу. Оказалось, что это какая-то реакция на орехи", - написала звезда в Сети.

Она отметила, что старается кормить сына максимально разнообразно, а потому не могла даже подумать, что у ребенка может возникнуть аллергия на орехи.

"После таких ситуаций я мечтаю регулярно посещать курс для родителей с множеством специалистов, которые будут осуществлять психологическую поддержку, чтоб не сойти с ума от стресса, и расскажут о тонкостях физического и ментального развития на каждом этапе взросления ребёнка", - добавила Тодоренко.

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