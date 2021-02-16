Назван размер вклада для комфортной жизни на проценты в России

Для безбедного существования семье нужно не менее 100 тысяч в месяц

Многие люди мечтают иметь возможность не работать, а получать дивиденды с ценных бумаг или жить на проценты от банковских вкладов. Какую сумму нужно доверить банку, чтобы получать отчисления и не бедствовать, рассказал финансист Андрей Ревенко.

По подсчетам эксперта, для относительно безбедного существования на счету должно быть не меньше 26 миллионов рублей. В таком случае ежемесячные проценты будут составлять порядка 100 тысяч рублей – необходимая в среднем по стране сумма для жизни семьи из четырех человек.

Ревенко объяснил, что такой большой вклад обусловлен снижением ключевой ставки Центробанка до рекордных 4,25 процента. Средняя доходность по вкладу на 2021 год составляет 4,5 процента.

Что касается жителей столицы, то им нужно сделать вклад на 45-50 миллионов, чтобы в месяц получать по 150-200 тысяч.

Как альтернативу эксперт предложил покупку недвижимости или ценных бумаг. Однако в обоих случаях необходимо владеть финансовой грамотностью, чтобы хорошо изучить рынок и возможные риски от сделок, передает агентство "Прайм".

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